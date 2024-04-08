«Азимут» возобновила прямые рейсы из Астрахани в Баку

Авиакомпания «Азимут» в начале апреля возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Баку (Азербайджан).
В феврале компания приостановила прямые рейсы из Астрахани в Баку, не сообщив причины.
«Рейсы в Баку будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам по следующему расписанию: прибытие в Астрахань – 08:35, вылет в Баку - в 09:35. Время в пути в одном направлении составляет 1 час 30 минут», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу астраханского аэропорта.
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