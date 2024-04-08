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Транспорт и связь 08.04.2024 17:29

«Азимут» возобновила прямые рейсы из Астрахани в Баку

Авиакомпания «Азимут» в начале апреля возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Баку (Азербайджан).

В феврале компания приостановила прямые рейсы из Астрахани в Баку, не сообщив причины.

«Рейсы в Баку будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам по следующему расписанию: прибытие в Астрахань – 08:35, вылет в Баку - в 09:35. Время в пути в одном направлении составляет 1 час 30 минут», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу астраханского аэропорта.

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Тэги: АЗИМУТ, РЕЙСЫ, АСТРАХАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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