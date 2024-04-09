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ТЭК 09.04.2024 14:00

КазТрансОйл в I кв. увеличил транзит российской нефти в Китай до 2,5 млн тонн

Казахстанский "КазТрансОйл" в январе-марте текущего года поставил транзитом в Китай 2,507 млн тонн российской нефти, сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, в I квартале 2023 года объем транзита российской нефти в Китай составил 2,396 млн тонн. Однако 2024 год является високосным, когда к привычным 365 добавляется еще 1 день - 29 февраля. Без учета дополнительного дня транзит увеличился на 3,5% год к году.

"КазТрансОйл" осуществляет транзит российской нефти через территорию республики в КНР с 2014 года в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством РФ от 24 декабря 2013 года.

По данным компании, в 2014-2023 годах "КазТрансОйл" обеспечил поставку 91 млн тонн российской нефти через территорию Казахстана в КНР. В том числе в минувшем году были поставлены транзитом 9,989 млн тонн нефти из России.

В мае 2023 года стало известно, что "КазТрансОйл" продлил до 2034 года договор о транзите в Китай 10 млн тонн российской нефти в год с сохранением действующего тарифа.

Как отмечал казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев, за период с 2024 по 2033 год Казахстан выручит $1,7 млрд за транзит российской нефти в Китай.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов. Входит в группу "КазМунайГаз". Владеет сетью трубопроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

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Тэги: КАЗТРАНСОЙЛ, КИТАЙ, ТРАНЗИТ

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