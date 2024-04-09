Украина повышает гибкость использования ПХГ

Нацкомиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усовершенствовала процедуру хранения газа в подземных хранилищах (ПХГ), его закачки и отбора, сообщает группа "Нафтогаз Украины".
Регулятор соответствующим постановлением от 3 апреля внес изменения в Кодекс газохранилищ. Постановление вступает в силу с 1 июня 2024 года.
Так, с июня клиенты украинских ПХГ смогут закачивать и выкачивать свой газ в удобное время и удобным способом.
"В этом году мы стремимся значительно увеличить количество топлива, которое иностранные компании хранят в наших ПХГ. Новые условия - важный фактор, который влияет на нашу привлекательность для иностранных трейдеров", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, которого цитирует пресс-служба компании.
Отмечается, что заказчики услуг хранения газа смогут бронировать гарантированные мощности не только на год, но и на любое количество месяцев в течение года. Также доступ к газохранилищам будет предоставляться с правом закачки/хранения/отбора одинакового объема газа в течение газовых суток.
Кроме того, соответствующее постановление НКРЭКУ расширяет периоды распределения мощностей газохранилищ, предоставляет больший выбор продуктов, в частности, продуктов гарантированной и условно-гарантированной мощности на период менее одного года, а также оптимизирует процесс взаимодействия при бронировании мощностей.
"Мы находимся в постоянной коммуникации как с украинскими, так и иностранными энергокомпаниями и понимаем, как улучшить наши услуги хранения, чтобы привлекать новых клиентов и иметь еще больше преимуществ на рынке ЕС. Соответствующие изменения уже получили положительную оценку секретариата Энергетического сообщества", - отметил глава АО "Укртрансгаз" Роман Малютин, слова которого приводятся в сообщении.
НКРЭКУ отмечает, что изменения направлены на усовершенствование условий предоставления услуг хранения (закачки, отбора) природного газа путем создания новых продуктов хранения с разными временными рамками и условиями использования, что будет способствовать большему заполнению мощностей ПХГ.
"Принятие постановления - требование времени и особенно актуально для европейских заказчиков в условиях необходимости диверсификации источников поступления природного газа. Эти изменения позволят увеличить доход от эксплуатации хранилищ для Украины при неизменных тарифах", - поясняет регулятор.
Новые условия являются также выгодными для европейских потребителей, поскольку тарифы на хранение и обслуживание в украинских хранилищах ниже, чем в странах ЕС, отмечает НКРЭКУ.
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