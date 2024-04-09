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Транспорт и связь 09.04.2024 17:00

АЖД увеличили в I кв. транзитные грузоперевозки на 11%

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в первом квартале 2024 года перевезли 4 млн 472,802 тыс. тонн грузов.

В I-ом квартале 2023 года АЖД перевезли 4 млн 457 тыс. тонн грузов. Таким образом, в первом квартале 2024 года объем грузоперевозок со стороны АЖД вырос на 0,3%.

По информации на странице АЖД в соцсети Facebook, в первом квартале 2024 года объем перевозок транзитных грузов составил 1 млн 868,727 тыс. тонн (+11% от показателя января-марта 2023г).

Внутренние грузоперевозки со стороны АЖД в январе-марте составили 816,352 тыс. тонн, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Тэги: АЖД, ГРУЗЫ, ТРАНЗИТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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