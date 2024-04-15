Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу

Банк Республика, всегда придерживающийся лозунга «С пользой для Вас», продолжает модернизировать точки обслуживания с целью обеспечения удобства клиентов и совершенствования филиальной сети.
В рамках проекта трансформации сети обслуживания Банк предоставил в распоряжение клиентов еще один филиал по новому адресу. Впредь, филиал «Мемар Аджами», отвечающий современным стандартам будет обслуживать клиентов в новом большом офисе, расположенном по адресу: г. Баку, А.Мустафаева, 5 (3-й микрорайон). В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.
Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в программе стратегического развития Банка особое внимание уделяется как открытию новых филиалов, так и совершенствованию действующих.
В настоящее время Банк Республика имеет 34 филиала и 1 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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