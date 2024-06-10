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10.06.2024 17:30

При поддержке Bakcell состоялся «Google AI Hackathon»

Впервые в Азербайджане прошел "Google AI Hackathon", организованный Tech Academy при официальном спонсорстве компании Bakcell.

Мероприятие в области инноваций и высоких технологий, организованное Агентством инноваций и цифрового развития, объединило творческие умы, энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, разработчиков и программистов. В течение двух дней за победу в хакатоне боролись 21 команд, пытающихся найти инновационные решения с помощью великолепной ИИ-платформы Google Gemini.

"Проведение этого крупного мероприятия в Баку свидетельствует о лидерстве Азербайджана в сфере технологий, равно как и о нашей поддержке инноваций. Креативность и талант, проявленные командами, были поистине вдохновляющими. Мы всецело поддерживаем сегодняшнее мероприятие и яркую молодежь Азербайджана", - заявил главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер.

Победители хакатона были определены в конце второго дня на основании решения жюри, в состав которого входил и сотрудник Bakcell. Команда “CODAGE” заняла первое место с призом 3000 AZN, а “JOSUA VERSE” и “LİBRA VƏ SPARK” - второе и третье места с призами 2000 AZN и 1000 AZN соответственно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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