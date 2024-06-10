При поддержке «Nar» состоялся «Balloon Festival»

«Nar» — главный партнер «Balloon Festival», одного из самых красочных событий лета. На фестиваль, прошедший 8-9 июня в Шамахинском районе Азербайджана, прибыло более 20 тысяч гостей.
«Nar», стремящийся расширить свое присутствие и стать ближе к регионам благодаря своим доступным предложениям, обеспечил своим клиентам легкий доступ к высококачественным услугам во время фестиваля. Как главный партнер, «Nar» способствовал созданию яркой атмосферы и комфортного пространства для гостей, где они смогли насладиться видом воздушных шаров в небе, в том числе с изображением бренда мобильного оператора. Кроме того, радуя участников интересными сюрпризами, «Nar» вручил им различные ценные подарки на протяжении всего фестиваля.
Сохранение национального наследия и его демонстрация в более широком масштабе является ключевым направлением стратегии «Nar». Поддерживая значимые региональные мероприятия, «Nar» способствует повышению интереса туристов к красивой природе и богатой культуре Азербайджана.
«Nar» приближает фестивали, музыкальные и спортивные мероприятия к своим клиентам, расширяя их доступ к захватывающим культурным и развлекательным мероприятиям. Подробнее о проектах, реализованных при поддержке «Nar», можно узнать на сайте nar.az.
В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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