Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8306 RUR   0.0192 GBR   2.1649 TRY   0.0525

Цена на нефть

10.06 $/bbl +/- WTI 77.74 +2.21 Brent 81.63 +2.01
10.06.2024 18:25

При поддержке «Nar» состоялся «Balloon Festival»

«Nar» — главный партнер «Balloon Festival», одного из самых красочных событий лета. На фестиваль, прошедший 8-9 июня в Шамахинском районе Азербайджана, прибыло более 20 тысяч гостей.

«Nar», стремящийся расширить свое присутствие и стать ближе к регионам благодаря своим доступным предложениям, обеспечил своим клиентам легкий доступ к высококачественным услугам во время фестиваля. Как главный партнер, «Nar» способствовал созданию яркой атмосферы и комфортного пространства для гостей, где они смогли насладиться видом воздушных шаров в небе, в том числе с изображением бренда мобильного оператора. Кроме того, радуя участников интересными сюрпризами, «Nar» вручил им различные ценные подарки на протяжении всего фестиваля.

Сохранение национального наследия и его демонстрация в более широком масштабе является ключевым направлением стратегии «Nar». Поддерживая значимые региональные мероприятия, «Nar» способствует повышению интереса туристов к красивой природе и богатой культуре Азербайджана.

«Nar» приближает фестивали, музыкальные и спортивные мероприятия к своим клиентам, расширяя их доступ к захватывающим культурным и развлекательным мероприятиям. Подробнее о проектах, реализованных при поддержке «Nar», можно узнать на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az