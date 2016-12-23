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Спорт 23.12.2016 14:40

МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 ода в Сочи, говорится в пресс-релизе МОК.

"Международный олимпийский комитет объявил сегодня, что в 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дела заведены не в связи с положительными допинг-тестами, а с тем, что манипуляции с допинг-пробами атлетов могли привести к нарушению антидопинговых правил.

Как сообщалось, независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года.

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Тэги: МИР, МОК, ДОПИНГ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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