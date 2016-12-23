МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 ода в Сочи, говорится в пресс-релизе МОК.
"Международный олимпийский комитет объявил сегодня, что в 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дела заведены не в связи с положительными допинг-тестами, а с тем, что манипуляции с допинг-пробами атлетов могли привести к нарушению антидопинговых правил.
Как сообщалось, независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года.
Применение с 2017 года «единого окна» по процедурам выдачи зарубежных грантов служит безопасности Азербайджана – глава Совета поддержки НПО
В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок
Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике
ЗАО CQD до сих пор в рамках проекта создания Южного газового коридора израсходовало $6 млрд
Правительство Азербайджана прогнозирует к 2020г создание 5 бизнес-инкубаторов
Бакметрополитен начал подготовку к строительству трех новых станций метро
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
В ходе первого этапа операции было освобождено 115 кварталов Алеппо - Шойгу
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Катастрофу самолета Качиньского не нужно использовать для нагнетания напряженности между Польшей и РФ - Путин
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев