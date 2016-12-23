Президент Алиев уверен в успешной организации Исламиады-2017 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в успешном проведении IV Игр исламской солидарности в мае 2017 года в Баку.

«Уверен, что мы на высоком уровне проведем и Игры исламской солидарности, ведь у нас есть опыт в этом направлении», - заявил И.Алиев в пятницу на церемонии, посвященной подведению спортивных итогов 2016 года.

Президент отметил, что до начала игр остается около полугода. «Можно сказать, что все основные подготовительные работы уже проделаны. Конечно же, направленные на проведение этих Игр средства будут очень небольшими, потому что у нас имеется вся инфраструктура, и наши организационные способности на высоком уровне. Уверен, что участники этих соревнований покинут Баку с самыми хорошими впечатлениями», - сказал глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что проведение в Баку IV Игр исламской солидарности имеет большое значение. «В одной стране, в одном городе в течение двух лет проводятся и Европейские, и Исламские игры. Это демонстрирует наши достижения. Потому что спортивные соревнования, в том числе Европейские игры являются не только спортивным мероприятием, но и праздником дружбы и олицетворением солидарности», - отметил президент.

По его словам, проведение в Азербайджан Исламских и Европейских игр пропагандирует идеи мультикультурализма.

И.Алиев подчеркнул, что уровень состоявшихся в 2015 году в Баку I Европейских игр не уступал по качеству Летним Олимпийским играм.

IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку. В них примут участие более 5 тыс. спортсменов из 50 исламских государств, которые будут бороться за победу в 20 спортивных видах. Соревнования пройдут на 16 спортивных аренах.

Р.Бабаев