Азербайджанские спортсмены завоевали в 2016 году на международных турнирах около 840 медалей – глава Минмолодежи и спорта

Азербайджанские спортсмены в 2016 году на международных соревнованиях завоевали 837 медалей, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«В активе Азербайджана, в том числе, 297 золотых, 250 серебряных и 290 бронзовых медалей», - сказал министр на пресс-конференции во вторник по спортивным итогам года.

В 2015 году азербайджанские спортсмены завоевали на международных соревнованиях 823 медали (321 золотую, 222 серебряные, 280 бронзовых).

По его словам, в 2016 году в Азербайджане было проведено 203 республиканских турнира и 52 международных соревнования.

«Сборная Азербайджана приняла участие в 198 международных соревнованиях», - отметил А.Рагимов.

Р.Бабаев