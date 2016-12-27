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Спорт 27.12.2016 14:13

Азербайджанские спортсмены завоевали в 2016 году на международных турнирах около 840 медалей – глава Минмолодежи и спорта

Азербайджанские спортсмены в 2016 году на международных соревнованиях завоевали 837 медалей, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«В активе Азербайджана, в том числе, 297 золотых, 250 серебряных и 290 бронзовых медалей», - сказал министр на пресс-конференции во вторник по спортивным итогам года.

В 2015 году азербайджанские спортсмены завоевали на международных соревнованиях 823 медали (321 золотую, 222 серебряные, 280 бронзовых).

По его словам, в 2016 году в Азербайджане было проведено 203 республиканских турнира и 52 международных соревнования.

«Сборная Азербайджана приняла участие в 198 международных соревнованиях», - отметил А.Рагимов.

Р.Бабаев

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Тэги: СПОРТ, ИТОГИ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]