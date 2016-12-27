Бакинский и региональные управления культуры и туризма начнут действовать с января в Азербайджане - министр

Управления культуры и туризма начнут функционировать в январе 2017 года в Баку и 15 регионах Азербайджана, заявил министр культуры и туризма республики Абульфаз Гараев.

«В рамках реформ в сфере культуры и туризма, в январе 2017 года начнут действовать Главное управление культуры и туризма города Баку и 15 региональных управлений культуры и туризма», - сказал А.Гараев на коллегии Минкультуры и туризма, посвященного итогам 2016 года.

Министр подчеркнул востребованность реформ в сфере культуры и туризма. «Эти реформы связаны с обновлением, совершенствование управления и внедрением новых технологий», - сказал он.

Р.Бабаев