Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Туризм 27.12.2016 16:58

Бакинский и региональные управления культуры и туризма начнут действовать с января в Азербайджане - министр

Управления культуры и туризма начнут функционировать в январе 2017 года в Баку и 15 регионах Азербайджана, заявил министр культуры и туризма республики Абульфаз Гараев.

«В рамках реформ в сфере культуры и туризма, в январе 2017 года начнут действовать Главное управление культуры и туризма города Баку и 15 региональных управлений культуры и туризма», - сказал А.Гараев на коллегии Минкультуры и туризма, посвященного итогам 2016 года.

Министр подчеркнул востребованность реформ в сфере культуры и туризма. «Эти реформы связаны с обновлением, совершенствование управления и внедрением новых технологий», - сказал он.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, РЕФОРМА


Похожие новости


Культура обеспечивает устойчивое развитие мира, считают участники международного форума в Баку В Азербайджане проходит консультативный форум Совета Европы по культурным маршрутам Министр культуры и туризма Азербайджана провел ряд двусторонних встреч в Сочи

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]