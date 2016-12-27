Самолет Ту-154 Минобороны, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился", - сказал источник во вторник.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.