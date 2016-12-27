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СНГ 27.12.2016 21:09

Ту-154 "свалился", потеряв подъемную силу крыла и не набрав достаточную скорость для набора высоты - источник

Самолет Ту-154 Минобороны, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился", - сказал источник во вторник.

По его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]