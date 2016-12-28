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Туризм 28.12.2016 08:53

Президент Алиев сформировал состав Совета по туризму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета по туризму.

Председателем совета назначен министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

В целом, Совет состоит из 19 человек, представляющих различные госорганы и структуры.

В обязанности совета входит: подготовка предложений, направленных на развитие туризма; проведение анализа существующих проблем в сфере туризма и подготовка предложений для президента страны по их оперативному устранению; подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере туризма; подготовка предложений, направленных на расширение туристического потенциала страны и стимулирования туристической деятельности в регионах Азербайджана и др.

И.Алиев также подписал указ о дополнительных мерах, направленных на развитие туризма. В соответствии с указом в Азербайджане будет создано юридическое лицо публичного права "Национальное Бюро агитации туризма".

А.Азизов

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Тэги: ТУРИЗМ, СОВЕТ, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]