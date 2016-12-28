Президент Алиев сформировал состав Совета по туризму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета по туризму.
Председателем совета назначен министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.
В целом, Совет состоит из 19 человек, представляющих различные госорганы и структуры.
В обязанности совета входит: подготовка предложений, направленных на развитие туризма; проведение анализа существующих проблем в сфере туризма и подготовка предложений для президента страны по их оперативному устранению; подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере туризма; подготовка предложений, направленных на расширение туристического потенциала страны и стимулирования туристической деятельности в регионах Азербайджана и др.
И.Алиев также подписал указ о дополнительных мерах, направленных на развитие туризма. В соответствии с указом в Азербайджане будет создано юридическое лицо публичного права "Национальное Бюро агитации туризма".
А.Азизов
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