Президент Алиев сформировал состав Совета по туризму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета по туризму.

Председателем совета назначен министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

В целом, Совет состоит из 19 человек, представляющих различные госорганы и структуры.

В обязанности совета входит: подготовка предложений, направленных на развитие туризма; проведение анализа существующих проблем в сфере туризма и подготовка предложений для президента страны по их оперативному устранению; подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере туризма; подготовка предложений, направленных на расширение туристического потенциала страны и стимулирования туристической деятельности в регионах Азербайджана и др.

И.Алиев также подписал указ о дополнительных мерах, направленных на развитие туризма. В соответствии с указом в Азербайджане будет создано юридическое лицо публичного права "Национальное Бюро агитации туризма".

А.Азизов