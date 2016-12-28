В Азербайджане разрешен импорт лекарственных препаратов с инструкцией на турецком языке

В Азербайджане разрешен импорт лекарственных препаратов с указанием инструкции на упаковке на турецком языке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«В соответствии с решением №513 Кабинета министров Азербайджана от 16 декабря 2016 года в «Правила госрегистрации и ведения реестра лекарственных препаратов» введены поправки, согласно которым допускается указание информации о препарате на упаковке как на азербайджанском, русском и английском, так и на турецком языке», - говорится в сообщении.
Согласно решению правительства, производители фармацевтической продукции обязаны прилагать к ввозимым в Азербайджан лекарственным препаратам с упаковкой на турецком языке также инструкции на азербайджанском языке.
Р.Бабаев
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