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Здравоохранение 28.12.2016 11:59

В Азербайджане разрешен импорт лекарственных препаратов с инструкцией на турецком языке

В Азербайджане разрешен импорт лекарственных препаратов с указанием инструкции на упаковке на турецком языке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«В соответствии с решением №513 Кабинета министров Азербайджана от 16 декабря 2016 года в «Правила госрегистрации и ведения реестра лекарственных препаратов» введены поправки, согласно которым допускается указание информации о препарате на упаковке как на азербайджанском, русском и английском, так и на турецком языке», - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, производители фармацевтической продукции обязаны прилагать к ввозимым в Азербайджан лекарственным препаратам с упаковкой на турецком языке также инструкции на азербайджанском языке.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛЕКАРСТВА, ИНСТРУКЦИИ, ЯЗЫК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]