Минск удовлетворен уровнем военного сотрудничества с Баку – посол в Азербайджане

Официальный Минск доволен уровнем военно-технического сотрудничества с Баку в 2016 году, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Военное и военно-техническое сотрудничество в 2016 году между Азербайджаном и Беларусью активно развивалось»,- отметил Г.Ахрамович на пресс-конференции в Баку в среду.

Он отметил, что сотрудничество Баку и Минска в военной сфере не направлено против кого-либо. «Это сотрудничество не направлено против какой-либо страны или блока стран. Оно направлено на улучшение обороноспособности наших стран»,- подчеркнул дипломат.

Он также коснулся боевых действий между Арменией и Азербайджаном в апреле текущего года в зоне карабахского конфликта. «Минск никогда не оставался равнодушным к неурегулированным конфликтам, в том числе по карабахскому. Глава нашего государства выразил принципиальную и конструктивную позицию страны по событиям в апреле текущего года»,- отметил он.

Ф.Исазаде