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Внешняя политика 28.12.2016 14:37

Минск удовлетворен уровнем военного сотрудничества с Баку – посол в Азербайджане

Официальный Минск доволен уровнем военно-технического сотрудничества с Баку в 2016 году, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Военное и военно-техническое сотрудничество в 2016 году между Азербайджаном и Беларусью активно развивалось»,- отметил Г.Ахрамович на пресс-конференции в Баку в среду.

Он отметил, что сотрудничество Баку и Минска в военной сфере не направлено против кого-либо. «Это сотрудничество не направлено против какой-либо страны или блока стран. Оно направлено на улучшение обороноспособности наших стран»,- подчеркнул дипломат.

Он также коснулся боевых действий между Арменией и Азербайджаном в апреле текущего года в зоне карабахского конфликта. «Минск никогда не оставался равнодушным к неурегулированным конфликтам, в том числе по карабахскому. Глава нашего государства выразил принципиальную и конструктивную позицию страны по событиям в апреле текущего года»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]