AZAL запустит рейсы из Баку в Минск

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) во вторник сообщила, что с 1 октября приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Баку-Минск и обратно.
«AZAL открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси. Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года», - говорится в сообщении.
В пресс-службе национального перевозчика отметили, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю.
Р.Керимов
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