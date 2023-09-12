AZAL запустит рейсы из Баку в Минск

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) во вторник сообщила, что с 1 октября приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Баку-Минск и обратно.

«AZAL открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси. Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе национального перевозчика отметили, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Р.Керимов