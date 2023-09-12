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Транспорт и связь 12.09.2023 18:44

AZAL запустит рейсы из Баку в Минск

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) во вторник сообщила, что с 1 октября приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Баку-Минск и обратно.

«AZAL открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси. Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе национального перевозчика отметили, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, АВИАСООБЩЕНИЕ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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