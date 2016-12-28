В Баку появятся еще два центра «ASAN Kommunal»

В Баку откроются еще два центра «ASAN Kommunal».

«В Баку строятся еще два центра «ASAN Kommunal». Центр №2 будет функционировать в бакинском железнодорожном вокзале, центр №3 – близ Украинского круга», - сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в среду на открытии Центра №1 «ASAN Kommunal», сообщает сайт главы государства.

Открывшийся в рамках пилотного проекта Центр №1 «ASAN Kommunal» охватит соответствующими услугами 653,6 тыс. граждан, прописанных в Насиминском, Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

И.Алиев также ознакомился в среду с полевой службой «ASAN qatar» («ASAN поезд») на станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

С информацией об этой форме услуг населению главу государства ознакомил глава АЖД Джавид Гурбанов. Полевые «ASAN qatar» будут оказывать услуги гражданам в различных регионах страны. «ASAN qatar» состоят из четырех вагонов, включающих в себя зал ожидания, лабораторию, зал по оказанию услуг и купе отдыха сотрудников.

Полевые «ASAN qatar» в будущем будут оказывать населению страны широкие услуги с использованием широкой железнодорожной сети, имеющейся инфраструктуры, коммуникационных линий и самых современных технологий.

Первый рейс «ASAN qatar» совершит в Газахский район республики.

Р.Бабаев