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Социум 28.12.2016 15:10

В Баку появятся еще два центра «ASAN Kommunal»

В Баку откроются еще два центра «ASAN Kommunal».

«В Баку строятся еще два центра «ASAN Kommunal». Центр №2 будет функционировать в бакинском железнодорожном вокзале, центр №3 – близ Украинского круга», - сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в среду на открытии Центра №1 «ASAN Kommunal», сообщает сайт главы государства.

Открывшийся в рамках пилотного проекта Центр №1 «ASAN Kommunal» охватит соответствующими услугами 653,6 тыс. граждан, прописанных в Насиминском, Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

И.Алиев также ознакомился в среду с полевой службой «ASAN qatar» («ASAN поезд») на станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

С информацией об этой форме услуг населению главу государства ознакомил глава АЖД Джавид Гурбанов. Полевые «ASAN qatar» будут оказывать услуги гражданам в различных регионах страны. «ASAN qatar» состоят из четырех вагонов, включающих в себя зал ожидания, лабораторию, зал по оказанию услуг и купе отдыха сотрудников.

Полевые «ASAN qatar» в будущем будут оказывать населению страны широкие услуги с использованием широкой железнодорожной сети, имеющейся инфраструктуры, коммуникационных линий и самых современных технологий.

Первый рейс «ASAN qatar» совершит в Газахский район республики.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ASAN, KOMMUNAL


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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