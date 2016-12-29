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Социум 29.12.2016 08:45

Правительство Азербайджана планирует к 2021г довести число жилых домов, обеспеченных теплоснабжением к 5,7 тыс.

Правительство Азербайджана в 2017-2020гг планирует направить 190 млн манатов на реализацию проектов в сфере улучшения теплоснабжения.

"В 2017-2020гг в Баку и в регионах Азербайджана планируется реализация 2,915 тыс. проектов по восстановлению и реконструкции теплоснабжения. Из них 2,545 тыс. проектов связаны с восстановлением подачи теплоснабжения в жилые дома, 55 – реконструкции объектов теплоснабжения, 84 – модернизация котельных, остальное - другие проекты", - отмечается в опубликованной "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане".

Инвестиции в эти проекты оцениваются в 190 млн манатов.

"Реализация этих проектов создаст 950 новых рабочих мест, обеспечит прирост ВВП на 12 млн манатов", - указывается в документе.

По оценкам правительства, данные проекты позволят увеличить производство тепловой энергии в Азербайджане к 2021 году до 1,767 млн Гкал против 427 тыс. Гкал в 2015 году.

"За счет данных проектов в 2017-2020гг число жилых домов, обеспеченных теплоснабжением увеличится на 50,4% - до 5,689 тыс., что составляет 87% от общего числа домов, в которых предусмотрено теплоснабжение", - подчеркивается в "дорожной карте".

А.Азизов

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Тэги: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]