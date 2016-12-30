Премьер Госсовета КНР намерен упростить доступ иностранных инвестиций в страну

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай предоставит упрощенный доступ на рынок и более благоприятные условия для иностранных инвестиций, говорится в сообщении по итогам заседания Госсовета.

По его словам, Китай снимет ограничения с иностранных инвестиций в таких секторах, как железнодорожное оборудование и нефтепереработка, сообщают официальные китайские СМИ.