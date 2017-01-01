Трамп в поздравлении с Новым годом обещает вернуть США величие

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил соотечественников с Новым годом и пообещал, что после вступления в должность приступит к работе над возвращением стране ее величия.

"С Новым годом, и всего вам самого хорошего. Я жду великолепного и полного процветания 2017 года в то время как мы будем работать все вместе, чтобы сделать Америку снова великой", - написал он в "Твиттере".

Днем ранее Д.Трамп поздравил с праздником и своих недоброжелателей.

"С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также - тех, кто боролся против меня и проиграл столь разгромно, что теперь не знают, что им делать. С любовью!", - отметил избранный президент 31 декабря.

Как сообщалось, Д.Трамп встретил 2017 год в своей резиденции во Флориде "Мар-а-Лаго" в компании более 800 гостей. В частности, среди приглашенных оказались киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс. Американские СМИ уже публикуют фотографии с этой вечеринке, на которых, в частности, можно увидеть детей Д.Трампа и С.Сталлоне.