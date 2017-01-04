В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 7 человек - МВД

В ДТП, произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана, погибли 7 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Накануне в Азербайджане имело место 5 ДТП, в которых также пострадали 7 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 77 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 28 человек.

Кроме этого, зафиксировано три факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.

А.Азизов