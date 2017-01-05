Азеригаз в 2016г газифицировал около 400 новостроек

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году газифицировало 397 многоэтажных жилых здания, говорится в сообщении ПО.
«Таким образом, газ подается в 15,58 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.
В декабре объединением было газифицировано 39 многоэтажных жилых здания, за счет чего газом обеспечено 3,223 тыс. семей», - отмечается в информации.
В 2015 году ПО «Азеригаз» газифицировало 501 многоэтажное жилое здание.
«Азеригаз» газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.
Н.Аббасова
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