Азеригаз в 2016г газифицировал около 400 новостроек

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году газифицировало 397 многоэтажных жилых здания, говорится в сообщении ПО.

«Таким образом, газ подается в 15,58 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В декабре объединением было газифицировано 39 многоэтажных жилых здания, за счет чего газом обеспечено 3,223 тыс. семей», - отмечается в информации.

В 2015 году ПО «Азеригаз» газифицировало 501 многоэтажное жилое здание.

«Азеригаз» газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

Н.Аббасова