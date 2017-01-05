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Социум 05.01.2017 16:29

Азеригаз в 2016г газифицировал около 400 новостроек

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году газифицировало 397 многоэтажных жилых здания, говорится в сообщении ПО.

«Таким образом, газ подается в 15,58 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В декабре объединением было газифицировано 39 многоэтажных жилых здания, за счет чего газом обеспечено 3,223 тыс. семей», - отмечается в информации.

В 2015 году ПО «Азеригаз» газифицировало 501 многоэтажное жилое здание.

«Азеригаз» газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

Н.Аббасова

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Тэги: НОВОСТРОЙКИ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]