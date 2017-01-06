Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК - WSJ

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Таким образом, страна уже выполнила договоренности о снижении добычи, достигнутые в рамках ОПЕК.
Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.
Представители Саудовской Аравии ранее заявляли о том, что страна намерена быстро произвести сокращение добычи в необходимом объеме.
Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник.
По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в интервью WSJ, что проведет неформальные переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в рамках нефтяной конференции в Абу-Даби, которая пройдет 12-13 января.
По словам М.Баркиндо, переговоры, в которых также примут участие министры нефти Ирака, Алжира, Омана, Катара, Кувейта и ОАЭ, будут сфокусированы на механизме соблюдения условий соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, а также нефтедобывающими государствами, не входящими в организацию.
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