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ТЭК 06.01.2017 10:11

Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК - WSJ

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Таким образом, страна уже выполнила договоренности о снижении добычи, достигнутые в рамках ОПЕК.

Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

Представители Саудовской Аравии ранее заявляли о том, что страна намерена быстро произвести сокращение добычи в необходимом объеме.

Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник.

По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в интервью WSJ, что проведет неформальные переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в рамках нефтяной конференции в Абу-Даби, которая пройдет 12-13 января.

По словам М.Баркиндо, переговоры, в которых также примут участие министры нефти Ирака, Алжира, Омана, Катара, Кувейта и ОАЭ, будут сфокусированы на механизме соблюдения условий соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, а также нефтедобывающими государствами, не входящими в организацию.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]