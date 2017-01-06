Объем перевозки карбамида из Туркменистана через Азербайджан на 2017г запланирован в 300 тыс. тонн

Объем транзитных перевозок карбамида из Туркменистана через Азербайджан в 2017 году составит 300 тыс. тонн, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

"Первый тестовый транзит груза (карбамида) из Туркменистана через Азербайджан до Черного моря был осуществлен в декабре 2016 года. В процессе перевозки груз был доставлен судами на Бакинский терминал, оттуда - поездом в Грузию. В связи с неблагоприятными погодными условиями на Каспии и задержками с паромами, груз был доставлен не в новый порт, который расположен в Аляте, а в старый Бакинский порт», - отмечается в сообщении.

АЖД подчеркивает, что тестовый транзит был признан успешным. "Поэтому в 2017 году планируется перевозка 300 тыс. тонн груза по этому маршруту", - отмечается в сообщении.

А.Азизов