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Транспорт и связь 06.01.2017 10:50

Объем перевозки карбамида из Туркменистана через Азербайджан на 2017г запланирован в 300 тыс. тонн

Объем транзитных перевозок карбамида из Туркменистана через Азербайджан в 2017 году составит 300 тыс. тонн, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

"Первый тестовый транзит груза (карбамида) из Туркменистана через Азербайджан до Черного моря был осуществлен в декабре 2016 года. В процессе перевозки груз был доставлен судами на Бакинский терминал, оттуда - поездом в Грузию. В связи с неблагоприятными погодными условиями на Каспии и задержками с паромами, груз был доставлен не в новый порт, который расположен в Аляте, а в старый Бакинский порт», - отмечается в сообщении.

АЖД подчеркивает, что тестовый транзит был признан успешным. "Поэтому в 2017 году планируется перевозка 300 тыс. тонн груза по этому маршруту", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ГРУЗЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]