Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД

Полиция задержала гражданку Азербайджана, подозреваемую в краже личных вещей и драгоценностей у туристов в одном из отелей Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МВД.
«Айлана Гаджиева подозревается в краже одежды и бриллиантового колье, стоимость 1,5 тыс. евро у граждан ОАЭ в одном из номеров отеля в Баку»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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