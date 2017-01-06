Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД

Полиция задержала гражданку Азербайджана, подозреваемую в краже личных вещей и драгоценностей у туристов в одном из отелей Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МВД.

«Айлана Гаджиева подозревается в краже одежды и бриллиантового колье, стоимость 1,5 тыс. евро у граждан ОАЭ в одном из номеров отеля в Баку»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде