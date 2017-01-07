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Происшествия 07.01.2017 14:55

В бакинском офисе "Иракских авиалиний" произошло убийство

Убийство совершено в субботу в бакинском офисе «Иракских авиационных линий», расположенной в бизнес-центре «Demirchi Tower», сообщают местные СМИ.

Сотрудник «Иракских авиалиний» Али Агалы был убит в голову выстрелом из винтовки марки «Винчестер».

По одной из версий, преступление было совершено на бытовой почве.

По факту Хатаинской районной прокуратурой города Баку ведется следствие.

По подозрению в совершении убийства задержан житель Баку Эльшан Баширов.

Сообщается, что убитый был братом переводчика посла Ирака в Азербайджане.

Э.Баширов работает водителем в бакинском представительстве «Иракских авиалиний».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]