Убийство совершено в субботу в бакинском офисе «Иракских авиационных линий», расположенной в бизнес-центре «Demirchi Tower», сообщают местные СМИ.
Сотрудник «Иракских авиалиний» Али Агалы был убит в голову выстрелом из винтовки марки «Винчестер».
По одной из версий, преступление было совершено на бытовой почве.
По факту Хатаинской районной прокуратурой города Баку ведется следствие.
По подозрению в совершении убийства задержан житель Баку Эльшан Баширов.
Сообщается, что убитый был братом переводчика посла Ирака в Азербайджане.
Э.Баширов работает водителем в бакинском представительстве «Иракских авиалиний».
Р.Бабаев
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