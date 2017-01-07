Убийство совершено в субботу в бакинском офисе «Иракских авиационных линий», расположенной в бизнес-центре «Demirchi Tower», сообщают местные СМИ.

Сотрудник «Иракских авиалиний» Али Агалы был убит в голову выстрелом из винтовки марки «Винчестер».

По одной из версий, преступление было совершено на бытовой почве.

По факту Хатаинской районной прокуратурой города Баку ведется следствие.

По подозрению в совершении убийства задержан житель Баку Эльшан Баширов.

Сообщается, что убитый был братом переводчика посла Ирака в Азербайджане.

Э.Баширов работает водителем в бакинском представительстве «Иракских авиалиний».

Р.Бабаев