ФИФА расширила число участников ЧМ по футболу до 48 сборных с 2026 года

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно принял решение об изменении формата проведения чемпионатов мира с 2026, увеличив число участников до 48 команд, сообщает пресс-служба организации во вторник.
"Совет ФИФА единогласно принял введение с 2026 года формата проведения чемпионатов мира с участием 48 команд, которые будут разбиты на 16 групп по три команды", - говорится в сообщении ФИФА.
В организации пообещали позднее сообщить подробности принятого решения.
Таким образом, начиная с 2026 года, из каждой группы в стадию плей-офф будут выходить по две команды, которые сразятся между собой в 1/16 финала.
В настоящее время действует схема с 32 командами, она существует с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные. На первом в истории чемпионате мира - в 1930 году в Уругвае - за трофей боролись 13 национальных команд.
Два ближайших чемпионата мира - в России 2018 года и в Катаре 2022 года - пройдут по существующей схеме. Страна-хозяйка ЧМ-2026 пока не определена.
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