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Происшествия 11.01.2017 00:01

SOCAR выясняет причины третьего пожара за последние 15 дней на магистральном газопроводе в Сангачалах

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) выясняет причины пожара магистральном газопроводе в поселке Сангачал в Гарадагском районе Баку, говорится в сообщении SOCAR.

"10 января в 20.45 по местному времени на магистральном газопроводе Сангачальский газораспределительный узел-Газимагомед диаметром 1 тыс. мм произошел пожар. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему переведено на альтернативную систему", -отмечается в информации.

По данным SOCAR в результате происшествия пострадавших нет, отсутствует угроза населенным пунктам.

«В настоящее время выясняются причины инцидента», - подчеркивает компания.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы имели место два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне. Второй пожар на газопроводе произошел в результате выявления ряда новых недостатков.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, ГАЗОПРОВОД, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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