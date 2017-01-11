SOCAR выясняет причины третьего пожара за последние 15 дней на магистральном газопроводе в Сангачалах

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) выясняет причины пожара магистральном газопроводе в поселке Сангачал в Гарадагском районе Баку, говорится в сообщении SOCAR.

"10 января в 20.45 по местному времени на магистральном газопроводе Сангачальский газораспределительный узел-Газимагомед диаметром 1 тыс. мм произошел пожар. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему переведено на альтернативную систему", -отмечается в информации.

По данным SOCAR в результате происшествия пострадавших нет, отсутствует угроза населенным пунктам.

«В настоящее время выясняются причины инцидента», - подчеркивает компания.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы имели место два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне. Второй пожар на газопроводе произошел в результате выявления ряда новых недостатков.

А.Азизов