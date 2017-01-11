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Социум 11.01.2017 11:15

ASAN xidmet за счет оказанных услуг обеспечил поступления в госбюджет Азербайджана пошлин на 69 млн манатов

Объем поступлений в госбюджет Азербайджане в виде госпошлин за услуги, оказанные «ASAN xidmet», составил 69 млн манатов, заявил глава Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям («ASAN xidmet») Инам Керимов.

«Объем поступлений в госбюджет в виде госпоошлин по услугам «ASAN xidmet» составил 69 млн манатов, в том числе 20 млн манатов - в 2016 году», - сказал И.Керимов на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

По его словам, по данным на конец 2016 года, в «ASAN xidmet» поступило более 13 млн обращений, агентство оказало гражданам 12,369 млн услуг.

«Центрами «ASAN xidmet» выдано 1,97 млн удостоверений личности и 715 тыс. общегражданских паспортов, заменено около 300 тыс. водительских удостоверений», - сказал И.Керимов.

«ASAN xidmet» оказало также 1,865 млн нотариальных услуг и зарегистрировало 735 тыс. актов о гражданском состоянии.

«Было оказано 454 тыс. услуг, связанных с имущественными вопросами. В 2016 году предпринимателям было выдано 2,605 тыс. лицензий», - отметил председатель «ASAN xidmet».

Р.Бабаев

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Тэги: ASAN, УСЛУГИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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