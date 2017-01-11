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Бизнес и законодательство 11.01.2017 12:09

Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет 17 января в Баку

Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет в Баку 17 января, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«В рамках визита в Азербайджан делегации во главе с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младеком 17 января пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум», - отмечается в сообщении.

В бизнес-форуме примут участие чешские компании, представляющие сферы АПК и пищевой промышленности, финансов, страхования, энергетики, логистики, строительства, нефтехимии, машиностроения и т.д.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]