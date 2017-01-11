Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет 17 января в Баку

Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет в Баку 17 января, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«В рамках визита в Азербайджан делегации во главе с министром промышленности и торговли Чехии Яном Младеком 17 января пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум», - отмечается в сообщении.

В бизнес-форуме примут участие чешские компании, представляющие сферы АПК и пищевой промышленности, финансов, страхования, энергетики, логистики, строительства, нефтехимии, машиностроения и т.д.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов