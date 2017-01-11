Мобильные звонки из Таджикистана в Россию подорожают на 20%

Тарифы на звонки с мобильных телефонов из Таджикистана в Россию повысятся с 20 января, сообщили в ООО "Таком", операторе связи, который входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд" и оказывает услуги под торговой маркой "Билайн".

"В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан, с 20.01.2017г. будет произведен пересмотр цен на звонки в Российскую Федерацию, и стоимость одной минуты исходящего звонка будет составлять 1 сомони 20 дирамов с учетом налогов", - говорится в сообщении компании.

Таким образом, уточнили в компании, звонки подорожают на 20%.

В сообщении компании "Мегафон Таджикистан" говорится, что повышение тарифов на звонки в Россию связано деятельностью Единого коммутационного центра республики.

"Распоряжениями Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан за номерами 54 и 100, к установленной минимальной стоимости одной минуты звонка в Российскую Федерацию, дополнительно введена фиксированная стоимость каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр", - напомнили в компании.

О пересмотре тарификации звонков в Россию сообщили также в пресс-службе сотовой компании "Индиго Таджикистан", предоставляющей услуги под брендом Tcell и в ЗАО "Вавилон Мобайл".

Единый коммутационный центр был образован при государственном операторе телекоммуникаций ОАО "Точиктелеком" по инициативе Службы связи Таджикистана на основании постановления правительства республики принятого в середине января 2016 года.

В постановлении говорилось, что Служба связи должна в течение 2016 года обеспечить прохождение входящего и исходящего трафика международных услуг электрической связи и интернета через ЕКЦ открытого акционерного общества "Точиктелеком". Выполнение постановления было обязательно для всех хозяйствующих субъектов, работающих в области электросвязи.