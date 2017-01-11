Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8719 RUR   0.0295 GBR   2.1575 TRY   0.4648

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.82 Brent   53.64

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

СНГ 11.01.2017 15:02

Мобильные звонки из Таджикистана в Россию подорожают на 20%

Тарифы на звонки с мобильных телефонов из Таджикистана в Россию повысятся с 20 января, сообщили в ООО "Таком", операторе связи, который входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд" и оказывает услуги под торговой маркой "Билайн".

"В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан, с 20.01.2017г. будет произведен пересмотр цен на звонки в Российскую Федерацию, и стоимость одной минуты исходящего звонка будет составлять 1 сомони 20 дирамов с учетом налогов", - говорится в сообщении компании.

Таким образом, уточнили в компании, звонки подорожают на 20%.

В сообщении компании "Мегафон Таджикистан" говорится, что повышение тарифов на звонки в Россию связано деятельностью Единого коммутационного центра республики.

"Распоряжениями Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан за номерами 54 и 100, к установленной минимальной стоимости одной минуты звонка в Российскую Федерацию, дополнительно введена фиксированная стоимость каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр", - напомнили в компании.

О пересмотре тарификации звонков в Россию сообщили также в пресс-службе сотовой компании "Индиго Таджикистан", предоставляющей услуги под брендом Tcell и в ЗАО "Вавилон Мобайл".

Единый коммутационный центр был образован при государственном операторе телекоммуникаций ОАО "Точиктелеком" по инициативе Службы связи Таджикистана на основании постановления правительства республики принятого в середине января 2016 года.

В постановлении говорилось, что Служба связи должна в течение 2016 года обеспечить прохождение входящего и исходящего трафика международных услуг электрической связи и интернета через ЕКЦ открытого акционерного общества "Точиктелеком". Выполнение постановления было обязательно для всех хозяйствующих субъектов, работающих в области электросвязи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, СВЯЗЬ, ТАРИФЫ


Похожие новости


Талибы утверждают, что не собираются на этой неделе проводить переговоры с афганскими властями Путин сообщил о намерении принять участие в саммите ОДКБ 15 сентября в Таджикистане Шойгу: Мир и спокойствие в Центральной Азии зависит от скоординированных действий РФ и Таджикистана Обстановка в соседних с Таджикистаном провинциях Афганистана имеет тенденцию к обострению, заявляют в Душанбе Таджикские и российские военные провели совместные учения в горах Памира Рахмон поддерживает инициативу создания общероссийской организации таджиков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]