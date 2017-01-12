Душанбе протестует из-за заявлений посла Афганистана в Москве о таджикском народе

Посол Афганистан в Душанбе был вызван в МИД Таджикистана, где ему вручили ноту протеста с выражением крайней озабоченности в связи с оскорбительными высказываниями афганского посла в России в адрес таджикского народа, сообщили в четверг в управлении информации внешнеполитического ведомства республики.

Ранее посол Афганистана в России Абдулкаюм Кучи, близкий родственник президента Ашрафа Гани, заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимается наркотрафиком.

А.Кучи в интервью видеоблогеру Шафе Аёру, которое на днях появилось на YouTube, обвинил в наркотрафике и Россию. "Я во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником сказал ему, что наркотики выращивают в Афганистане, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия", - сказал он.

"Таджикистан - это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион - русские. В этой стране культура - русская, официальный язык - русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия", - заявил посол.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан ознакомилось с интервью Посла Афганистана в Российской Федерации Абдулкаюма Кучи, в котором он, в частности, дает оценку ситуации в Центральной Азии, а также негативно отзывается о Республике Таджикистан. Таджикская сторона настоятельно рекомендовала Афганской стороне принять действенные меры по всестороннему анализу данного негативного выпада со стороны официального представителя Исламской Республики Афганистан и потребовала соответствующих разъяснений", - сообщили в таджикском МИД.

Как отметили в ведомстве, позиция Кабула, что высказывания посла Афганистана являются его личным мнением и не отражают позицию страны, вызывает сожаление.

В МИД также прокомментировали слова бывшего губернатора афганской провинции Кундуз Умари Суфи о том, что танки и другая военная техника радикального движения "Талибан" ремонтируются на территории Таджикистана.

"Вызывает разочарование то, как бывший государственный чиновник Исламской Республики Афганистан делает необдуманное и не имеющее оснований заявление. Можно было предположить, что бывший губернатор не имеет представления о тяжелом вооружении, в частности о танках и о том, как они могут беспрепятственно, оставаясь незамеченными, доставляться в Таджикистан. Однако, Умар Суфи прекрасно осведомлен, что сделать это невозможно. В этой связи, популистские заявления господина Суфи расцениваем как провокационные и направленные на создание негативного образа Республики Таджикистан в афганском обществе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "вместо глубокого анализа сложностей, с которыми сталкивается Афганистан и переживает афганское общество, факторов влияющих на обстановку в этой стране и поиска путей их преодоления, официальные лица Кабула решили пойти по иному пути".

"Подобные высказывания афганских представителей, отличающиеся недальновидностью, некомпетентностью и отсутствием элементарных знаний, вызывают глубокое сожаление и препятствуют созидательной атмосфере, реализации ранее достигнутых договоренностей и тем самым наносят вред двусторонним отношениям, основанным на принципах дружбы и добрососедства", - подчеркнули МИД Таджикистана.