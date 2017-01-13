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Происшествия 13.01.2017 13:46

Таможенники Азербайджана пресекли попытку вывоза незадекларированных около 3 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза около 3 млн российских рублей, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра, произведенного на таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления, у гражданина Азербайджана были обнаружены незадекларированые 2 млн 820,5 тыс. российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.

Деньги были обнаружены в автомобиле и в одежде мужчины.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, РУБЛИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]