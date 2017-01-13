Таможенники Азербайджана пресекли попытку вывоза незадекларированных около 3 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза около 3 млн российских рублей, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время досмотра, произведенного на таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления, у гражданина Азербайджана были обнаружены незадекларированые 2 млн 820,5 тыс. российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.

Деньги были обнаружены в автомобиле и в одежде мужчины.

Р.Бабаев