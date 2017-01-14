В Израиле надеются на сотрудничество с РФ в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, имеющего двойное гражданство

В Тель-Авиве рассчитывают на взаимодействие с Москвой в вопросе решения судьбы блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, экстрадиции которого из Белоруссии добивается Азербайджан.

"Для нас он - гражданин Израиля и мы хотим защитить его. Для Израиля важно, чтобы консул имел возможность посещать израильтянина, находящегося в заключении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Россией в решении этого вопроса и надеемся, что эта история закончится положительно",- сказал в интервью "Интерфаксу" генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит.

16 декабря сообщалось, что в Белоруссии по требованию Азербайджана был задержан блогер А.Лапшин, посетивший Карабах и призвавший к признанию его независимости.

Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы Азербайджана собираются добиваться экстрадиции из Белоруссии А.Лапшина

В отношении А.Лапшина, известного в соцсетях под именем puerrtto, Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело.