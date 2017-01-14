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Дальнее зарубежье 14.01.2017 11:11

В Израиле надеются на сотрудничество с РФ в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, имеющего двойное гражданство

В Тель-Авиве рассчитывают на взаимодействие с Москвой в вопросе решения судьбы блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, экстрадиции которого из Белоруссии добивается Азербайджан.

"Для нас он - гражданин Израиля и мы хотим защитить его. Для Израиля важно, чтобы консул имел возможность посещать израильтянина, находящегося в заключении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Россией в решении этого вопроса и надеемся, что эта история закончится положительно",- сказал в интервью "Интерфаксу" генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит.

16 декабря сообщалось, что в Белоруссии по требованию Азербайджана был задержан блогер А.Лапшин, посетивший Карабах и призвавший к признанию его независимости.

Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы Азербайджана собираются добиваться экстрадиции из Белоруссии А.Лапшина

В отношении А.Лапшина, известного в соцсетях под именем puerrtto, Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, БЛОГЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]