Минспорт России окажет всю возможную поддержку спортсменам, отстраненным на основе данных из доклада Макларена - министр

Министерство спорта России поможет защитить свои права спортсменам, отстранённым от соревнований на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
"Я считаю, что любые отстранения без предъявления реальных доказательств, всегда необоснованны. Мы будем поддерживать наши федерации в отстаивании прав наших спортсменов. Будем оказывать и оказываем всю возможную поддержку", - сказал П.Колобков.
Он подчеркнул, что любая информация в докладах должна быть проверена и иметь доказательную базу. Так как отстранение от спорта на основании надуманных причин является катастрофой для любого спортсмена, отметил министр.
"Надеюсь, все международные спортивные федерации проявят взвешенный подход", - сказал глава Минспорта.
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