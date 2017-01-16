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Происшествия 16.01.2017 15:36

Житель прифронтовой зоны в Азербайджане погиб в результате взрыва мины

Взрыв мины в прифронтовой зоне привел к гибели гражданского лица в Азербайджане, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Житель села Газахлар Физулинского района Шакир Намазов погиб в результате взрыва мины на пастбище на территории населенного пункта Горадиз», - говорится в сообщении.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, МИНА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]