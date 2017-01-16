Житель прифронтовой зоны в Азербайджане погиб в результате взрыва мины

Взрыв мины в прифронтовой зоне привел к гибели гражданского лица в Азербайджане, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Житель села Газахлар Физулинского района Шакир Намазов погиб в результате взрыва мины на пастбище на территории населенного пункта Горадиз», - говорится в сообщении.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

Р.Бабаев