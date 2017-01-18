Количество туристов из Азербайджана, посетивших Монако в 2016г, сократилось на 23%

Число туристов из Азербайджана, посетивших Монако, в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 23% - до 1,871 тыс., отмечается в данных Управления по туризму и конгрессам Княжества.
"Статистика въездного потока демонстрирует положительную динамику в целом для Княжества. В 2016 году Монако посетило 890,706 тыс. туристов со всего мира по сравнению с 886,58 тыс. путешественниками в 2015 году. Лидирующую позицию продолжает удержать Франция – 151,157 тыс. туристов, на втором месте Великобритания – 112,613 тыс. человек, замыкает пятерку Россия – 46,411 тыс. человек", - отмечается в данных управления.
Монако в 2016 году посетили 1,871 тыс. турист из Азербайджана против 2,445 тыс. человек годом ранее.
«Мы очень гордимся достигнутыми в 2016 результатами. Этот год можно назвать одним из пяти самых успешных за последние 16 лет. Российский рынок, как и другие страны СНГ, остаются приоритетными для Монако, как туристического направления. В 2017 году Монако принимает участие в EXPO-2017 в Астане, и мы приглашаем всех посетить наш стенд», - сказал президент управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.
А.Азизов
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