Белоруссия продлила сроки действия тарифов на транзит нефти

Белоруссия продлила срок действия тарифов на транзит нефти по своей территории, соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление МАРТ №6 от 18 января вносит изменение в постановление ведомства №48 от 30 декабря 2016 года - из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.

Согласно предыдущему постановлению "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти были проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.

Ранее в МАРТ пояснили, что рост тарифов на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти на 11,76% и на 7,7% на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" связан с повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год.

"Размер индексации тарифов на транспортировку нефти между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" определен по договоренности, а между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год", - сообщили в МАРТ.

В министерстве пояснили, что в соответствии с методикой изменения тарифов, между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была.

Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Белоруссии (министерство антимонопольного регулирования и торговли) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов.

"В соответствии с методикой, в случае отсутствия договоренности по размеру индексации тарифов между уполномоченными органами Беларуси и России, уполномоченный орган белорусской стороны в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок тарифа на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03", - пояснили в МАРТ.