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Социум 24.01.2017 13:38

ГКИВ Азербайджана в 2016г зарегистрировал права собственности по 172 тыс. объектам недвижимости

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана в 2016 году зарегистрировал права собственности по около 172 тыс. объектам недвижимости, говорится в сообщении комитета.

Как сообщалось, в 2015 году ГКИВ зарегистрировал права собственности по 191 тыс. объектам недвижимости. Таким образом, по итогам 2016 года регистрация прав собственности сократилась на 9,9%.

По данным комитета, в 2016 году из общего числа зарегистрированных объектов недвижимости 50 тыс. впервые прошли регистрацию (рост по сравнению с 2015г на 18,7%), 122 тыс. – повторно.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, РЕГИСТРАЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]