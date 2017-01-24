ГКИВ Азербайджана в 2016г зарегистрировал права собственности по 172 тыс. объектам недвижимости

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана в 2016 году зарегистрировал права собственности по около 172 тыс. объектам недвижимости, говорится в сообщении комитета.
Как сообщалось, в 2015 году ГКИВ зарегистрировал права собственности по 191 тыс. объектам недвижимости. Таким образом, по итогам 2016 года регистрация прав собственности сократилась на 9,9%.
По данным комитета, в 2016 году из общего числа зарегистрированных объектов недвижимости 50 тыс. впервые прошли регистрацию (рост по сравнению с 2015г на 18,7%), 122 тыс. – повторно.
Н.Аббасова
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