Финская компания будет использовать энергию ветра для морских круизов

Круизный паром Viking Grace, соединяющий Стокгольм (Швеция) и Турку (Финляндия), станет первым в мире гибридным пассажирским судном, использующим энергию ветра вместе с основной силовой установкой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании Viking Line.

Финский концерн станет первой компанией, внедрившей новую технологию Rotor Sail Solution на своем круизном лайнере. Она разработана финской компанией Norsepower - одним из лидеров внедрений возобновляемых источников энергии в морской отрасли. В ее основе лежит такое устройство, как турбопарус, или роторный парус.

Предварительные исследования обещают значительное сокращение расхода топлива и, следовательно, вредных выбросов в окружающую среду.

Технология уже доказала свою коммерческую эффективность эксплуатацией на грузовых судах. Подготовка к внедрению системы на Viking Grace уже началась и завершится в 2018 году.

"Сочетание в одном судне двигателей на сжиженном природном газе, электрического привода гребных винтов, особой формы корпуса, не образующей большую волну, и роторного паруса - не встречается более нигде в мире", - отметили в Viking Line.