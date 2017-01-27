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Спорт 27.01.2017 19:00

Глава комитета РФС по безопасности Маркин исключает повторение на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018 беспорядков, имевших место на ЧЕ-2016

Безопасность на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года будет обеспечена на высоком уровне, беспорядки не будут допущены, заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

"То, что касается вопроса о том, не повторятся ли у нас беспорядки, как на чемпионате Европы (по футболу) в Марселе, я могу вам с уверенностью сказать: этого не произойдёт", - заявил В.Маркин на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что все международные соревнования на территории РФ, включая Олимпиаду в Сочи, прошли без малейших замечаний к обеспечению безопасности.

"Мы прекрасно понимаем, что на нас смотрят под большим увеличительным стеклом и ищут любую соринку те, у кого бревно глазу, - сказал В.Маркин. - Будет сделано все, чтобы Кубок Конфедераций и чемпионат мира прошли не просто гладко, а триумфально. Думаю, и наш комитет внесёт свою лепту в эту работу".

В.Маркин на протяжении девяти лет возглавлял управление по связям с общественностью Следственного комитета России, летом 2016 года уволился из СК РФ и перешёл на работу в "Русгидро". В конце ноября прошлого года возглавил комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС.

Мив яч

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, ЧМ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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