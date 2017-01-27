В Азербайджане в 2016 году обезврежено 70 групп, занимавшихся наркотрафиком – глава МВД

Около 1 тыс. тонн наркотических веществ изъято из незаконного оборота в Азербайджане в 2016 году, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

«В 2016 году из незаконного оборота в Азербайджане было изъято 934 кг наркотических веществ, что на 123 кг больше, чем в 2015 году. Органы правопорядка обезвредили 70 преступных групп, занимавщихся наркотрафиком», - сказал Р.Усубов в пятницу на заседании коллегии ведомства.

По его словам, к ответственности по данным фактам было привлечено 2,573 тыс. человек.

Он подчеркнул, что в течение прошлого года удалось раскрыть более 140 преступлений, связанных с траффикингом.

«В прошлом году выявлено 141 преступление, связанное с торговлей людьми, что на 29,4% больше по сравнению с показателями 2015 года. В связи с этим было обезврежено 9 преступных групп», - отметил Р.Усубов.

Р.Бабаев