МБА приостанавливает спонсорство ПСК «Интер»

Правление Международного Банка Азербайджана (МБА) приняло решение о приостановлении спонсирования профессионального спортивного клуба «Интер», отмечается в сообщении банка.
В МБА отметили, что целью такого шага является реализация мер по реструктуризации банка, находящегося на новом этапе деятельности, и оптимизации его бизнеса.
«В соответствии с новыми стратегическими целями ограничение деятельности в сфере спорта позволит МБА рационализировать расходы и направить имеющиеся ресурсы и возможности на основную сферу своей деятельности, а именно финансово-банковскую сферу, что повысит эффективность оздоровительных мероприятий, проводимых при поддержке государства», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов.
Отмечается, что правовые и технические вопросы, связанные с этим решением, будут поэтапно решены в соответствии с законодательством. В соответствии с обращением банка в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) клубу «Интер» будет оказана вся необходимая поддержка для участия в играх до конца текущего сезона.
Банк останется учредителем клуба, управление им будет передано профессиональной команде на основе контракта.
Клуб объявлен открытым на спонсорство, желающие могут обратиться по этому вопросу в АФФА.
"Все обязательства по лицензированию клуба (в том числе финансовая гарантия, предусмотренная в рамках процесса лицензирования) будут исполнены со стороны МБА", - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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