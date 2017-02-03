Трамп: Иран играет с огнем

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что тот играет с огнем и что он не будет мягок с этой страной.

"Иран играет с огнем. Они (иранцы - ИФ) не ценят, сколь "добр" по отношению к ним был президент Обама. Но не я!" - написал в пятницу Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. США в ответ обвинили Тегеран в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Вашингтон пригрозил принять санкционные меры в отношении Ирана.

По сообщениям западных СМИ, санкции администрация Д.Трампа может ввести уже в пятницу.