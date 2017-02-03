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Регион 03.02.2017 15:49

Трамп: Иран играет с огнем

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что тот играет с огнем и что он не будет мягок с этой страной.

"Иран играет с огнем. Они (иранцы - ИФ) не ценят, сколь "добр" по отношению к ним был президент Обама. Но не я!" - написал в пятницу Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. США в ответ обвинили Тегеран в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Вашингтон пригрозил принять санкционные меры в отношении Ирана.

По сообщениям западных СМИ, санкции администрация Д.Трампа может ввести уже в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az