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Происшествия 04.02.2017 14:13

Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море

Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море в результате обрушения 15 декабря 2016 года эстакады на месторождении Сангачалы-Хара-Зиря-Дуванный, отмечается в сообщении штаба поисковых работ.

«В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное ранее тело принадлежит одному из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море части эстакады нефтесборного пункта №3 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть», оператору Гаджиалиеву Гасанаге Гусейнага оглу. Сын погибшего опознал отца», - отмечается в сообщении.

Труп нефтяника был найден на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района 1 февраля.

В сообщении также отмечается, что штаб продолжает поисково-спасательные операции. В настоящее время без вести пропавшими числятся 8 человек.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЯНИК, ШТАБ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az