Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море в результате обрушения 15 декабря 2016 года эстакады на месторождении Сангачалы-Хара-Зиря-Дуванный, отмечается в сообщении штаба поисковых работ.
«В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное ранее тело принадлежит одному из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море части эстакады нефтесборного пункта №3 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть», оператору Гаджиалиеву Гасанаге Гусейнага оглу. Сын погибшего опознал отца», - отмечается в сообщении.
Труп нефтяника был найден на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района 1 февраля.
В сообщении также отмечается, что штаб продолжает поисково-спасательные операции. В настоящее время без вести пропавшими числятся 8 человек.
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