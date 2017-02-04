Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море в результате обрушения 15 декабря 2016 года эстакады на месторождении Сангачалы-Хара-Зиря-Дуванный, отмечается в сообщении штаба поисковых работ.

«В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное ранее тело принадлежит одному из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море части эстакады нефтесборного пункта №3 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть», оператору Гаджиалиеву Гасанаге Гусейнага оглу. Сын погибшего опознал отца», - отмечается в сообщении.

Труп нефтяника был найден на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района 1 февраля.

В сообщении также отмечается, что штаб продолжает поисково-спасательные операции. В настоящее время без вести пропавшими числятся 8 человек.