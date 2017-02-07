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Спорт 07.02.2017 16:08

Продажа билетов на Исламиаду в Баку начнется 19 марта

Продажа билетов на IV Игры исламской солидарности, которые пройдут в мае 2017 года в Баку, начнется 19 марта, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

«Стоимость билетов составит от 2 до 5 манат. Всего планируется продать свыше 500 тыс. билетов», - отмечается в сообщении.

Билеты можно будет приобрести на официальном сайте Исламиады www.baku2017.com и в 12 пунктах продажи, в том числе в торговых центрах «Парк-Бульвар», «Гянджлик-молл» и «28 молл».

Лица в возрасте до 16 лет получат возможность бесплатно посетить соревнования на 13 спортивных аренах.

«Стоимость билетов для детей в возрасте от двух до 16 лет на соревнования, которые пройдут на арене имени Гейдара Алиева, в Национальной гимнастической арене и стадионе имени Тофика Бахрамова, составит символические 1 манат», - сообщает пресс-служба ведомства.

Билеты на церемонию открытия Исламиады составят от 20 до 200 манатов, на церемонию закрытия – от 10 до 100 манатов.

IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку. В них примут участие более 5 тыс. спортсменов из 50 исламских государств, которые будут бороться за победу в 20 спортивных видах. Соревнования пройдут на 16 спортивных аренах.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az