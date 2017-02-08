Пожары унесли в 2016 году в Азербайджане жизни 54 человек

Количество погибших при пожарах в 2016 году в Азербайджане составило 54 человека, говорится в официальной статистике, размещенной на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики (МЧС).
Это на десять человек меньше, чем в 2015 году.
Количество пострадавших в республике от огня в прошлом году составило 146 человек, что на 24 человека меньше, чем в 2015 году.
За отчетный период на места возгораний было совершено 11,853 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС.
2,227 тыс. выездов были совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 7077 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, 378 – для тушения транспортных средств, пять – в ласах и лесных массивах, 2,166 тыс. выездов – в иных местах.
При пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 44 человека (90 пострадали), четыре человека погибли и семь пострадали при возгорании в транспортных средствах, пять человек погибли и 47 пострадали при пожарах, произошедших в иных местах.
Р.Бабаев
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