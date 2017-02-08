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Происшествия 08.02.2017 18:07

Пожары унесли в 2016 году в Азербайджане жизни 54 человек

Количество погибших при пожарах в 2016 году в Азербайджане составило 54 человека, говорится в официальной статистике, размещенной на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики (МЧС).

Это на десять человек меньше, чем в 2015 году.

Количество пострадавших в республике от огня в прошлом году составило 146 человек, что на 24 человека меньше, чем в 2015 году.

За отчетный период на места возгораний было совершено 11,853 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС.

2,227 тыс. выездов были совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 7077 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, 378 – для тушения транспортных средств, пять – в ласах и лесных массивах, 2,166 тыс. выездов – в иных местах.

При пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 44 человека (90 пострадали), четыре человека погибли и семь пострадали при возгорании в транспортных средствах, пять человек погибли и 47 пострадали при пожарах, произошедших в иных местах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az