Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ

Стена из пуленепробиваемого стекла может быть установлена уже осенью этого года вокруг Эйфелевой башни в Париже, сообщают в четверг местные СМИ.
Проект, целью которого является защита главной достопримечательности Парижа от террористических угроз, предусматривает возведение стены высотой 2,5 м, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни.
"Все работы по усилению безопасности и защиты Эйфелевой башни обсуждаются с городскими архитекторами, чтобы они не навредили внешнему виду района", - отметил помощник мэра Парижа по туризму Жан-Франсуа Мартан.
По информации французских СМИ, стоимость этого защитного сооружения оценивается в 20 млн евро.
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