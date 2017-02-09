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Это интересно 09.02.2017 17:15

Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ

Стена из пуленепробиваемого стекла может быть установлена уже осенью этого года вокруг Эйфелевой башни в Париже, сообщают в четверг местные СМИ.

Проект, целью которого является защита главной достопримечательности Парижа от террористических угроз, предусматривает возведение стены высотой 2,5 м, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни.

"Все работы по усилению безопасности и защиты Эйфелевой башни обсуждаются с городскими архитекторами, чтобы они не навредили внешнему виду района", - отметил помощник мэра Парижа по туризму Жан-Франсуа Мартан.

По информации французских СМИ, стоимость этого защитного сооружения оценивается в 20 млн евро.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az