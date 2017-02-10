Агентство продовольственной безопасности создается в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения в установленном законом порядке работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставления сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, а также осуществления государственного контроля в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол» и в соответствии с уровнем риска продукции, создается Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Председателем Агентства назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

В состав комиссию войдут министры экономики, финансов, здравоохранения, сельского хозяйства, а также председатели Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, Госкомитета по имущественным вопросам и Агентства продовольственной безопасности.

Р.Бабаев