В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 110 преступлений, 49 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 65 человек.
А.Азизов
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