В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 110 преступлений, 49 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 65 человек.

А.Азизов